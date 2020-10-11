لعبة Drift21 ستجعلك تعيش تجربة دريفت في قمة الواقعية من داخل منزلك

2020/10/11 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حالة كنت من محبي عالم السيارات الدريفت وترغب في تجربة الدخول في سباق من هذا النوع يوماً على أحد الحلبات، فقد ترغب في تجربة لعبة DRIFT21 التي أطلقت مؤخراً بعد انتظار طويل للغاية.

تجربة سباقات دريفت في قمة الواقعية

تأتي اللعبة من تطوير ستوديو ECC GAMES S.A البولندية ومن نشر 505 Games، حيث أنها تتوفر للتجربة الأولية حالياً عبر منصة Steam للألعاب بشكل حصري على ويندوز. وتتميز اللعبة بتقديمها تجربة سباقات دريفت في قمة الواقعية للتمتع بالقيادة بشكل منزلق على حلبات عديدة بسرعات عالية على المنعطفات، وذلك عبر مجموعة من السيارات التي تمتلك اللعبة حقوق استخدامها بشكل كامل، إضافة لإمكانية التحكم حتى في أصغر مكونات المحرك عبر نظام تعديل وتخصيص السيارات.

ويمكنك كذلك التسابق على عدة حلبات مختلفة لثقل مهاراتك بالدريفت، وسيعمل مطورين اللعبة على تحديثها للاستمرار في إضافة حلبات وسيارات وأنماط لعب جديدة باستمرار أثناء تحسين تجربة اللعب بشكل عام.

وتبدأ اللعبة بتوفير أكثر من 750 قطعة مختلفة في نظام تعديل السيارات، بما يشمل 300 تصميم وشكل مختلف يمكن لصقه على السيارات، إضافة للكثير من خيارات الطلاء و3 خيارات لسيارات حقيقية يمكن الاختيار من بينها، إضافة إلى 3 حلبات سباقات دريفت تحمل اسم ايبيسو تيمناً بحلبة الدريفت الأشهر في اليابان، بجانب توفير نمط تدريب لثقل مهاراتك ووجود أكثر من 20 نمط لعب مختلف، إضافة لدعم عجلات قيادة Thrustmaster وFanatec وLogitech.

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