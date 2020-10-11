تواقيع برلمانية للطعن بجلسة التصويت على مقترح الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الاحد، عن جمع تواقيع اكثر من خمسين نائبا سيتم تقديمها الى رئاسة المجلس يوم غد الاثنين للطعن بجلسة التصويت على مقترح تقسيم الدوائر المتعددة الذي حصل بجلسة أمس السبت.

وقال الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "جرس الجلسة كان يقرع في لحظة التصويت على مقترح اللجنة القانونية الذي عرضته رئاسة البرلمان لاعتماد عدد الدوائر في كل محافظة على عدد النساء الكوتا وقرع الجرس معناه ان النصاب لم يكن مكتملا للتصويت"، مبينا ان "التصويت لم يكن بنصاب مكتمل وهذا ما تم رؤيته بشكل مباشر من قبلنا حين النظر الى عدد اعضاء النواب الحاضرين الى الجلسة".

واضاف الركابي، ان "هنالك تواقيع جمعت لاكثر من خمسين نائباً سيتم تقديمها يوم غد الاثنين الى رئاسة المجلس، بغية الطعن بالتصويت والمطالبة بعرض كاميرات تسجيل الجلسة لحظة التصويت للتأكد من اكتمال النصاب او عدمه"، مشددا على ان "المقترح الذي تم عرضه لم يحصل على توافق ولم يتم القبول به من اغلب الكتل ورغم هذا فقد تم عرضه داخل الجلسة للتصويت وهو امر غير صحيح".





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