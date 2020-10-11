2020/10/11 | 11:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الخطيب الحسيني ’جاسم الطويرجاوي’) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الخطيب الحسيني ’جاسم الطويرجاوي’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).