سلام الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية ..والقانون سيحسم بجلسة الغد

2020/10/11 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون

سلام الشمري ان تحالفه مع التوافق

الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية

لضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

وقال في بيان صحفي حصلت وكالة نون على

نسخته ان : البرلمان سيمضي

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