وكالة الاستخبارات :القبض ارهابي عمل منزله ورشة لتصليح عجلات داعش في كركوك

2020/10/11 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة

بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة

الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في

ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوب

وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه

لعصابات داعش الإره

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