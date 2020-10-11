2020/10/11 | 11:28 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأحد 11 أكتوبر 2020 | 10:59 صباحاً | عدد القراءات : 25

مصرف الرافدين يعلن استرداد اكثر من ٨٠٠ مليون دينار من المتلكئين

مصرف الرافدين يعلن استرداد اكثر من ٨٠٠ مليون دينار من المتلكئين

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