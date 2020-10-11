ديانا حداد تفتتح رسمياً مستشفى بيلا روما للتجميل في دبي

2020/10/11 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بدعوة من مستشفى بيلا روما للتجميل، وسفيرة الأمل رواد عبد القادر رئيس مجلس الإدارة، قصّت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” شريط الإفتتاح الرسمي للمستشفى، بعد التحديثات الجديدة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في تقنيات التجميل.و اقتصر الاحتفال على عدد معين بسبب حرص إدارة “بيلا روما” على التقيّد بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها بسبب تداعيات […]

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