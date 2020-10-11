مصرف الرافدين يعلن استعادة اكثر من 800 مليون دينار من المتلكئين

2020/10/11 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر ايلول الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف: إن “حصيلة الأموال بلغت اكثر من ٨٠٠ مليون دينار”.وأضاف، … Readmore

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