العتبةُ العبّاسية المقدّسة تنعى الطويرجاوي

2020/10/11 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واع

نعت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ وناعي الطفّ، السيد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه) الذي وافته المنيّةُ فجر هذا اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض، وجاء في نصّ النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى تنعى الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ السيّد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه)، حيث أفنى عمره الشريف في طريق خدمتهم نادباً مصابهم الجلل وحاملاً إيّاه من بلدٍ إلى بلد، نسأل الله تعالى أن يتغمّد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويحشره مع جدّه الإمام الحسين(عليه السلام)، ويمنَّ على ذويه ومحبّيه بالصبر والسلوان..

ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.

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