2020/10/11 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سقط ضحايا، الأحد، بانفجار للغاز في منزل بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران.



وقال رئيس دائرة الإطفاء في المدينة، إبراهيم قنبري، إن "انفجار الغاز وقع في شقة سكنية في سوق العامري بالأهواز وأدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى، مضيفا أن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن مفقودين تحت الأنقاض".

وبين، أن "الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحايا ومفقودون بانفجار ضخم في إيران (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحايا ومفقودون بانفجار ضخم في إيران (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).