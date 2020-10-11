PUKmedia ينشر مقترح توزيع الدوائر الانتخابية في اقليم كوردستان

2020/10/11 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية للتصويت على توزيع الدوائر الانتخابية للانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب ابقى جلسته مفتوحة يوم امس، ومن المقرر ان يستأنف المجلس جلسته يوم غد الاثنين.

واضاف: هناك اتفاق مبدئي تم على توزيع العراق على 83 دائرة انتخابية فيما تم الانتهاء من موضوع كوتا النساء خلال جلسة يوم امس السبت.

واوضح: من المحتمل جداً ان يتم التصويت على مقترح توزيع العراق على 83 دائرة انتخابية في جلسة الغد، لان اغلب الكتل تؤيد هذا المقترح.

وحول الدوائر الانتخابية في اقليم كوردستان قال النائب حسن آلي: هناك مقترح ينص على توزيع محافظات اقليم كوردستان على 12 دائرة انتخابية، اربيل 4 دوائر، والسليمانية 5 دوائر، ودهوك 3 دوائر انتخابية.

PUKmedia خاص ‌

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