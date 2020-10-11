الخارجية الاردنية ترحّب بالاتفاق الخاص بتطبيع الاوضاع في شنكال

2020/10/11 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان الخاص بتطبيع الاوضاع في قضاء شنكال.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح صحفي: أن المملكة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقف بالمطلق إلى جانب العراق، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق في النمو والازدهار.

هذا ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء شنكال نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة.



ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان.



أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

PUKmedia عن وكالة بترا

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