بعد مرور عام على انتفاضة 17 تشرين - حسن خليل غريب

2020/10/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب تراكم نضالي شعبي وانهيارات في بنية النظام الطائفي السياسيدراسة مساهمة في تسجيل تاريخ الانتفاضةحتى هذه اللحظة لا تزال التساؤلات ترتفع حول مصير انتفاضة 17 تشرين، بين مراهن على أفولها ومراهن على نتائجها، بين متفائل وبين متشائم.



فهل هناك من نقطة ضوء تبدو في آخر النفق؟الذين يراهنون على أفولها هم أولئك الذين انكشفت عوراتهم التي لا حدود لها بالبشاعة والإجرام، هم أمراء الطوائف ممن سرقوا ونهبوا ......





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