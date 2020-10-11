يعقوب بن اسحق الكندي ( 800 م. _ 879 م. ) - غازي الصوراني

2020/10/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني اطلق عليه بعض المفكرين لقب فيلسوف العرب، لأنه كان أول العرب الذين اشتغلوا بالعلوم اليونانية ونشرها، وهو أحد ابناء عائلة من الأمراء، ولد في الكوفه سنة 800 م، والده كان والياً للكوفه، حظي في شبابه باهتمام الخليفتين العباسيين المأمون والمعتصم بسبب رعايتهم لمذهب المعتزلة والمؤمنين به، فقد كان الكندي قريباً من المعتزلة وتطابق معهم في افكارهم، كما تقارب مع الشيعة، لكنه لم يكن محسوباً على أي من المذه ......





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