الأستاذ الفاضل منير كريم المحترم - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تحية طيبة ..



إن الفكر الماركسي واسع وعريض وليس جامداً ومنغلقاً وقد أنجزت وألفت فيه العشرات من المجلدات من قبل قادته العظام (ماركس وأنجلز ولينين) بحثت وحللت مفهوم النظرية الماركسية وتطبيقاتها ..



ومن أفكارها (جدلية الفكر الماركسي من حيث اختلاف الفكر مع الواقع) وهي :- 1) من ناحية الزمن : أن ما يكون اليوم صحيحاً قد يكون غداً خطأ وغير صحيح بسبب تبدل الواقع وهذا النص يدل على النسبية وليس المطلق.





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