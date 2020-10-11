الأسايش: حزب العمال الكردستاني اغتال مسؤول أمن منفذ سرزيري في دهوك

2020/10/11 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت مديرية الأسايش العامة في إقليم كردستان حزب العمال الكردستاني باغتيال مسؤول الأمن في منفذ سرزيري الحدودي في دهوك.وأوضح بيان للمديرية أن الضحية تعرض للتهديد بالقتل بشكل مباشر وغير مباشر من قبل حزب العمال الكردستاني خلال الفترة السابقة، فيما … Readmore

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