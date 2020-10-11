مصرف الرشيد يعلن البدء بتوزيع 10 ملايين دينار قروض للارامل والمطلقات

2020/10/11 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن المباشرة بمنح 10 مليون دينار قروض للارامل والمطلقات ويحدد شروطها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف: ان “المصرف باشر بمنح قروض للارامل والمطلقات تصل الى ١٠ مليون كحد اعلى”.واضاف ان “التعليمات التي وضعها المصرف حددت … Readmore

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