"أحد أسباب عدم استقرار المنطقة".. الإمارات تنتقد التواجد العسكري التركي في قطر

2020/10/11 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الجيش التركي في قطر هو عنصر من عدم الاستقرار في منطقة الخليج، مضيفا أنه يساهم في الاستقطاب السلبي.

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