2020/10/11 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تنفيذ عملية بحث وتفتيش لملاحقة داعش في كركوك.

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