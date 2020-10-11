2020/10/11 | 11:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد ، عن تنفيذ قوة من اللواء ٥٢ بالفرقة ١٤ بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عملية بحث وتفتيش لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير أوكارهم ضمن قاطع المسؤولية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير اوكار لعصابات داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير اوكار لعصابات داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).