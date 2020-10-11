وصول محترف من جنوب افريقيا الى اربيل لتمثيل الفريق بالدوري الممتاز

2020/10/11 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي اربيل اليوم الاحد ( 11 تشرين الاول 2020)، عن وصول محترف فريق الكرة بالنادي من جنوب أفريقيا وليم تواله الى اربيل للالتحاق بالفريق وتمثيله بالدوري الممتاز.

وقالت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" الادارة سبق وان تعاقدت مع المحترف تواله في وقت سابق ووقعت معه العقد ووصلت بطاقته الدولية الى النادي قبل وصوله اليوم الاحد".

واضافت:" ويلعب تواله بمركز المهاجم وهو من مواليد 1990 وسبق له ان مثل اندية في بلاده قبل التعاقد مع اربيل ".

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