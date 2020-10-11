الشيخ الابراهيمي يتحدث عن تفاصيل نقل جثمان الطويرجاوي ومكان دفنه

2020/10/11 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث رجل الدين، الشيخ جعفر الابراهيمي، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة تخص نقل جثمان الخطيب الحسيني الراحل جاسم الطويرجاوي.

وقال الابراهيمي في تصريح صحفي، ان "خطيب المنبر الحسيني، السيد جاسم الطويرجاوي فارق الحياة في دولة الكويت اليوم الاحد".

وأضاف ان "الاستعدادات جارية لاستقبال جثمانه ظهر اليوم من دولة الكويت".

وبخصوص مكانه دفنه، اكد الابراهيمي انه "على تواصل مستمر مع المعنيين بنقل جثمانه من الكويت، وهناك رأي بخصوص دفنه في مقبرة النجف، الا انه من المرجع ان يتم مواراته الثرى في كربلاء، وذلك بسبب علاقته الدائمة بالإمام الحسين"، وفقاً لقوله.

وافاد مصدر مطلع، الأحد، (11 تشرين الأول، 2020)، بوفاة الخطيب الحسيني الشهير جاسم الطويرجاوي.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، توفي في وقت مبكر من صباح اليوم في أحدى مستشفيات دولة الكويت".

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