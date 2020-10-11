رحيل جاسم الطويرجاوي.. نعي من باسم الكربلائي والحكيم

2020/10/11 | 11:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوفي الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، الأحد، في الكويت عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأشارت مصادر مقربة في حديث لـ"الترا عراق"، 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلى أن الطويرجاوي توفي في المستشفى الأميري بعد صراع، فجر اليوم.

ونعى القارئ الحسيني باسم الكربلائي، الطويرجاوي، عبر صفحته في فيسبوك.



وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.



إلى رحمة الله السيد جاسم الطويرجاوي".

فيما قال زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم في بيان، "فجعنا بنبأ رحيل علم من أعلام المنبر الحسيني الخالد الفقيد سماحة السيد جاسم الطويرجاوي الذي وافاه الأجل بعد عمر طويل قضاه في خدمة القضية الحسينية وملحمة عاشوراء الخالدة".

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وأضاف الحكيم، أن "الأعواد القدسية للمنبر الحسيني الذي كان ولا يزال وسيبقى ركيزة أساسية وعاملاً في ديمومة المشروع المحمدي الأصيل، قد خسرت شخصية لطالما ألهبت مشاعر الاجيال عبر عقود طويلة".

وأثار الخبر تفاعلاً حزينًا في أوساط المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتبر بعضهم رحيل الخطيب الحسيني "خسارة لا تعوض".

ويعد الطويرجاوي من أشهر الخطباء وقراء العزاء في العراق والمنطقة. ولد في محافظة النجف عام 1947، وأكمل دراسته حتى المرحلة المتوسطة ثم تحول إلى الدراسة الحوزوية، وقد سافر و قرأ القرآن في عدة بلاد عربية منها سوريا والبحرين ولبنان والكويت، وغيرها.

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