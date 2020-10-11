الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر السعودي ضد برسبوليس

2020/10/11 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في

الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، قرارًا،

الجمعة برفض احتجاج النصر السعودي ضد

برسبوليس، حول مباراته قبل نهائي دوري

أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وذلك بحسب

المادة 59 من تعليمات دور

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