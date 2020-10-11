وفاة السيد جاسم الطويرجاوي احد اعمدة المنبر الحسيني

2020/10/11 | 11:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

توفي فجر اليوم الاحد في المستشفى الاميري في الكويت ، السيد جاسم الطويرجاوي احد اهم اعمدة المنبر الحسيني ، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 73 عاما .

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