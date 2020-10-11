محتجون يغلقون مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على عدم إطلاق سراح سجاد

2020/10/11 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق محتجون في ذي قار مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على استمرار اختطاف الناشط سجاد العراقي وتنديدا بعدم تحرك إدارة المحافظة والأجهزة الأمنية لإطلاق سراحه.

وقال مراسلنا نقلا عن عدد من المحتجين إن إغلاق المبنى سيستمر لحين إطلاق سراح الناشط الذي مضى على اختطافه أكثر من أثنين وعشرين يوما، فيما لم ترد أي تفاصيل جديدة عن مصيره بالتزامن مع الحديث عن إيقاف عمليات البحث عنه لعدم التوصل إلى خيوط دقيقة بشأن حادثة اختطافه.

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