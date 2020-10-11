الصحة توضح بشأن ايقاف استخدام البلازما في علاج مرضى كورونا

2020/10/11 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الصحة، الأحد، ايقاف استخدام بلازما الدم في علاج المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ان تجربة البلازما أثبتت نجاحها لوجود العوامل المناعية التي تستخدم للأشخاص المصابين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح له، اليوم (11 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "العمل بالتجربة العلاجية (بلازما النقاهة) مستمر في مصرف الدم الوطني والمصارف الفرعية في المحافظات"، مشيرا إلى أنها "تجربة علاجية وليست علاجا معتمدا لا بالعراق ولا في كل دول العالم".

واوضح، أن "أخذ بلازما من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا ثم تماثلوا للشفاء التام، تجربة أثبتت نجاحها لوجود العوامل المناعية التي تستخدم للأشخاص المصابين".

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