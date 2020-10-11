العتبة العبّاسية تنعى الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي

2020/10/11 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت الأمانة العامة للعتبة العباسية، الاحد، الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي.



وقالت الامانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، "تنعى الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ وناعي الطفّ، السيد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه) الذي وافته المنيّةُ فجر هذا اليوم الأحد (22 صفر 1442هـ) الموافق لـ(11 تشرين الأوّل 2020م) بعد صراعٍ مع المرض.وجاء في نصّ النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى تنعى الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ السيّد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه)، حيث أفنى عمره الشريف في طريق خدمتهم نادباً مصابهم الجلل وحاملاً إيّاه من بلدٍ إلى بلد، نسأل الله تعالى أن يتغمّد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويحشره مع جدّه الإمام الحسين (عليه السلام)، ويمنَّ على ذويه ومحبّيه بالصبر والسلوان..

ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.

وتوفي الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، فجر اليوم الأحد، في الكويت بعد صراع مع المرض.

ونعى الرداود الحسيني باسم الكربلائي، الطويرجاوي عبر صفحته في فيسبوك، صباح اليوم.

وكتب الكربلائي على صفحته" إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى رحمة الله ناعي الزهراء (عليها السلام) السيد جاسم الطويرجاوي، اللقاء عند الحسين عليه السلام".

وأثار الخبر تفاعلاً حزيناً في أوساط المتفاعلين، الذين اعتبروا رحيل الخطيب الحسيني "خسارة لا تعوض".

من جانبه قال زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، "فجعنا بنبأ رحيل علم من أعلام المنبر الحسيني الخالد الفقيد سماحة السيد جاسم الطويرجاوي الذي وافاه الأجل بعد عمر طويل قضاه في خدمة القضية الحسينية وملحمة عاشوراء الخالدة، وبذلك تكون الأعواد القدسية للمنبر الحسيني الذي كان ولا يزال وسيبقى ركيزة أساسية وعاملا في ديمومة المشروع المحمدي الأصيل قد خسرت شخصية لطالما ألهبت مشاعر الاجيال عبر عقود طويلة، رحم الله الفقيد الطويرجاوي وأسكنه فسيح جناته وحشره مع الصالحين من اوليائه وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

ويعد الطويرجاوي من أشهر الخطباء وقراء العزاء في العراق والمنطقة.



ولد في محافظة النجف عام 1947، وأكمل دراسته حتى المرحلة المتوسطة ثم تحول إلى الدراسة الحوزوية، وقد سافر وقرأ القرآن في عدة بلاد عربية منها سوريا والبحرين ولبنان والكويت، وغيرها.

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