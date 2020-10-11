تحذير من زيادة الاصابات بكورونا في السليمانية

2020/10/11 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب اخصائي من ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا في محافظة السليمانية، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: هناك ازدياد في نسبة الاصابات والوفيات جراء الاصابة بفايروس كورونا في محافظة السليمانية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.

واضاف: مع اقترابنا من فصل الشتاء ستخلط اعراض الاصابات بكورونا والانفلونزا الموسمية وربما انفلونزا الخنازير والربو وتضخم الرئيتين لذا على اي مصاب تظهر عليه الاعراض مراجعة الاطباء بشكل سريع لتشخيص نوع المرض.

واوضح: على المواطنين الذين لديهم امراض مزمنة كالسكري او ارتفاع ضغط الدم او اي من الامراض الاخرى عليهم الالتزام اكثر بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وقال الدكتور داهات حويزي: ان عدد حالات الشفاء اكثر من حالات الاصابة في محافظة السليمانية ونحن الآن في مراحلة السيطرة على المرض ولم يخرج عن السيطرة لكن اذا دخلنا في فصل الشتاء لدينا مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة.

واوضح: نحن نعتقد بان اعداد الاصابات سترتفع في المستقبل لكننا نتمنى الا يخرج الوباء عن السيطرة، لكن من المهم ان يقوم كل شخص تظهر عليه اية اعراض مراجعة المستشفيات بشكل سريع لمنحه العلاج اللازم.

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