عملية بحث وتفتيش لملاحقة داعش في كركوك

2020/10/11 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تنفيذ عملية بحث وتفتيش لملاحقة عناصر داعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن "قوة من اللواء ٥٢ في الفرقة ١٤ بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت عملية بحث وتفتيش لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير أوكارهم ضمن قاطع المسؤولية".

واضافت الخلية: "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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