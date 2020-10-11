براءة البيض وإنكار العنصرية والاستعمار.. كيف يغذي التاريخ البائس أوهام اليمين المتطرف؟

2020/10/11 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أيامنا الحالية، يلعب تبرير فظائع الاستعمار دورا ساما في السياسة، ويستند هذا التبرير على محاولات أكاديمية ودراسات تاريخية منحازة تهدف للتقليل من معاناة السكان الأصليين وتسويغ خطايا المستعمرين، وكثيرا ما تكون هذه الدراسات مدفوعة بأيديولوجيا اليمين القومي المتشدد.وقال … Readmore

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