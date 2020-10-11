قتلى وجرحى بانفجار جنوب غربي إيران

2020/10/11 | 12:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةقتل ثلاثة اشخاص وأصيب 6 آخرون بانفجار للغاز في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.وقال رئيس دائرة الإطفاء في المدينة، إبراهيم قنبري، اليوم الأحد، إن انفجار الغاز وقع في شقة سكنية في سوق العامري بالأهواز أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى.وأضاف أن رجال الإنقاذ ما يزالون يبحثون عن مفقودين تحت الأنقاض.

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