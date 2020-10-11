"مناعة القطيع" المثيرة للجدل.. لهذه الأسباب يرفضها العلماء

2020/10/11 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مسألة تطبيق سياسة مناعة القطيع موضع جدل كبير بين العلماء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم الدراسة الأخيرة التي نشرت وخلصت إلى أن التباعد الاجتماعي الشامل وإغلاق المدارس ربما يكلفان أرواحا أكثر مما لو سمح لمناعة القطيع بالبناء ببطء في المجتمع.

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