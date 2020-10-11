روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا لأول مرة منذ ظهور الوباء

2020/10/11 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، رصد 13634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الثالث على التوالي.

يتبع.........

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