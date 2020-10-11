توجيه حكومي بتوفير طائرة خاصة لنقل جثمان الطويرجاوي الى النجف

2020/10/11 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، بنقل جثمان خطيب المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي الذي توفي صباح اليوم.

وقال مصدر حكومي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وجّه بتوفير طائرة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني، السيد جاسم الطويرجاوي الذي توفي في دولة الكويت، إلى مدينة النجف الاشرف".

وفي وقت سابق من اليوم، توفى جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني عن عمر ناهز 73 عاما، في مستشفى الأميري بدولة الكويت، بعدما دخله إثر تدهور حالته الصحية.

والطويرجاوي هو، جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد، من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية (الصليجية) ومن مواليد 1947م وله خمسة أولاد وسبع بنات.

غادر العراق عام 1980 بعد تدهور الأوضاع في تلك الفترة من إعدامات واعتقالات وذهب إلى الكويت وبعدها في عام 1990 توجه إلى إيران، وعاد إلى العراق وقرأ في عدة محافظات.

قرأ في سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران وبريطانيا، وبدأ القراءة في المنبر الحسيني منذ عام 1957.

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