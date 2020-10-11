محلل سياسي: بيان المقاومة العراقية يشتمل على عدة عناوين مهمة

2020/10/11 | 12:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..عد المحلل السياسي هاشم الكندي , الاحد , بيان المقاومة العراقية الأخير احتراما لوسطات القوى السياسية لمنح مهلة محددة لجدولة محددة بزمن لخروج الامريكان فعليا من العراق، مبينا أن البيان تضمن رسائل وعناوين مهمة وجدية للامريكان.وقال الكندي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” البيان الصادر عن المقاومة العراقية التي تضم عددا من تنسيقيات المقاومة الإسلامية العراقية يوضح قبولها باحترام وساطات القوى الوطنية للاستجابة بالتوقف المشروط عن استهداف المصالح الامريكية في العراق ” .وأضاف ان ” البيان كان مشروطا للهدنة التي وافقت عليه المقاومة العراقية ولفترة لاتتجاوز الشهرين بحسب ماجرى من اتفاق بينها وبين القوى الوطنية وان استمرار بالتلاعب سوف ينهي تلك المهلة”.وبين الكندي، أن “البيان واضح وعلى الامريكان العمل من الان لوضع جدولة فعلية وجدية للانسحاب من العراق دون أي تسويف او مماطلة والا فستكون المقاومة العراقية في حل من الهدنة ” .



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