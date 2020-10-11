صحة كربلاء: اجراء اكثر من 3 الاف فحصا للتحري عن كورونا لزوار الاربعين

2020/10/11 | 12:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت دائرة صحة كربلاء عن اجراء 3250 فحصا ضمن الحملة الواسعة التي اطلقتها للتحري عن فيروس كورونا في زيارة الاربعين.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي للمعلومة ان “الفرق الصحية في دائرة الصحة وضمن الحملة الواسعة التي اطلقت للتحري عن فيروس كورونا بين زائري الاربعين اخذت 3250 مسحة بشكل عشوائي”.واضاف السلامي ان “الحملة نشرت فرقها الصحية على جميع مداخل كربلاء بهدف اجراء الفحوصات بشكل عشوائي، واخذ هواتف وعناوين الشخص الذي تؤخذ منه العينة”.

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