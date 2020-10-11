2020/10/11 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء ..يوجه بنقل جثمان الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء ..يوجه بنقل جثمان الطويرجاوي بطائرة خاصة إلى النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).