العراق يستأنف رحلاته إلى دولة جديدة بعد توقف لأكثر من 7 أشهر

2020/10/11 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استأنفت وزارة النقل الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي إلى مطار دلهي بعد توقف استمر أكثر من 7 أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية إنه “انطلقت مساء السبت رحلة مباشرة نفذتها احدى طائرات الاسطول الجوي من البصرة الى دلهي وعلى متنها (199) مسافر غالبيتهم من العراقيين”.

وتابع: “من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل مع الجانب الهندي تم الاتفاق على تسيير رحلة مباشرة يوم السبت اسبوعياً للناقل الوطني على امل زيادة عدد الرحلات قريباً ، مبيناً التزام الشركة بكافة التعليمات والارشادات المتعلقة بالوقاية الصحية المعتمدة عالمياً لضمان سلامة المسافرين والطواقم”.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت نهاية أيلول الماضي عودة استئناف الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي الى محطة مطار اسطنبول بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر.

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