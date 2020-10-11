العتبة العباسية تنعى الخطيب العراقي جاسم الطويرجاوي.. والكاظمي يوجه بنقل جثمانه من الكويت

2020/10/11 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخطيب العراقي جاسم الطويرجاوي

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

1088 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رجل الدين، جعفر الابراهيمي، الاحد، عن تفاصيل جديدة تخص نقل جثمان الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، الذي توفي في دولة الكويت اليوم عن عمر ناهز الـ 73 عاما، فيما وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان خطيب المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي.

وقال مصدر حكومي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 11 تشرين الأول 2020، إن " رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتوفير طائرة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي الذي توفي في دولة الكويت، إلى مدينة النجف".

من جانبه اوضح رجل الدين الابراهيمي، في تصريح صحفي، ان "خطيب المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي فارق الحياة في دولة الكويت اليوم الاحد"، مبينا ان "الاستعدادات جارية لاستقبال جثمانه ظهر اليوم من الكويت".

وبخصوص مكانه دفنه، اكد الابراهيمي، انه "على تواصل مستمر مع المعنيين بنقل جثمانه من الكويت، وهناك رأي بخصوص دفنه في مقبرة النجف، الا انه من المرجع ان يتم مواراته الثرى في كربلاء، وذلك بسبب علاقته الدائمة بالإمام الحسين"، على حد قوله.

فيما نعت الأمانة العامة للعتبة العباسية فقيد المنبر الحسيني، جاسم الطويرجاوي، الذي وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وجاء في نص النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

"ببالغ الحزن والأسى تنعى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة فقيد المنبر الحسيني جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه)، حيث أفنى عمره الشريف في طريق خدمتهم نادبا مصابهم الجلل وحاملا إياه من بلد إلى بلد، نسأل الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويحشره مع جده الإمام الحسين(عليه السلام)، ويمن على ذويه ومحبيه بالصبر والسلوان..

ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم".

ويعد جاسم الطويرجاوي أحد أبرز الشخصيات وأعلام المنبر الحسيني في العراق، حيث سخر نفسه لخدمة "أهل البيت"، إلى أن عانى من المرض ونقل إلى الكويت وتوفي فجر هذا اليوم في مستشفى الأميري بدولة الكويت بعدما دخله إثر تدهور حالته الصحية.

والطويرجاوي هو، جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد، من محافظة النجف ناحية الحرية (الصليجية) ومن مواليد 1947م وله خمسة أولاد وسبع بنات، وقد غادر العراق عام 1980 بعد تدهور الأوضاع في تلك الفترة من إعدامات واعتقالات وذهب إلى الكويت وبعدها في عام 1990 توجه إلى إيران.

قرأ في سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران وبريطانيا، وبدأ القراءة في المنبر الحسيني منذ عام 1957.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تنعى الخطيب العراقي جاسم الطويرجاوي.. والكاظمي يوجه بنقل جثمانه من الكويت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تنعى الخطيب العراقي جاسم الطويرجاوي.. والكاظمي يوجه بنقل جثمانه من الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).