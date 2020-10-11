2020/10/11 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..عزت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، بوفاة خطيب المنبر الحسيني الكبير السيد جاسم الطويرجاوي، مشيرة إلى أن المنبر الحسيني خسر صوتا شجيا أبكى الملايين على أبي الأحرار.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة علم من أعلام المنبر وفارس من فرسان النعي الحسيني سماحة السيد جاسم الطويرجاوي”.وأضافت أنه “بهذه المناسبة الأليمة نتقدم الى عائلة الفقيد الكبير وأبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية وخطباء المنبر الحسيني في العراق والعالم بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء والصديقين”.وتابعت “لقد خسر المنبر الحسيني برحيل السيد جاسم الطويرجاوي صوتا شجيا أبكى الملايين على رحيل أبي الأحرار وسيد الشهداء ولم يدخر جهدا في إيصال مصيبة الحسين إلى كل بيت”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي معزيا بوفاة الطويرجاوي: ابكى الملايين على الحسين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي معزيا بوفاة الطويرجاوي: ابكى الملايين على الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).