الكاظمي يوجِّه بتوفير طائرة لنقل جثمان الطويرجاوي من الكويت إلى النجف

2020/10/11 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص – واع

وجَّهَ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير طائرة لنقل جثمان السيد جاسم الطويرجاوي من الكويت إلى النجف.

وذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد، أن" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجَّهَ بتوفير طائرة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي الذي توفي في دولة الكويت، إلى مدينة النجف الأشرف ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة وادي السلام".

وتوفي اليوم الأحد الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي عن عمر 73 سنة في المستشفى الأميري بالكويت بعد صراع طويل مع المرض.

والطويرجاوي هو السيد جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد، من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية (الصليجية) ومن مواليد 1947 وله خمسة أولاد

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