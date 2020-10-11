المالكي ينعى ’عبود أبو ماجد’ والطويرجاوي

2020/10/11 | 12:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، والداعية عبود أبو ماجد.



وقال المالكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الاول 2020)، "لقد فجعنا الموت الذي لابد منه برحيل الداعية المجاهد الكبير الحاج عبود ابو ماجد تغمده الله بالرحمة والرضوان واسكنه مع الشهداء والصالحين في الجنان".

وتابع، "لقد كان فقيدنا الداعية الكبير مثالا للصدق والاخلاص والجد والاجتهاد في الدعوة الى الله وتحمل في سبيل دعوته الملاحقات والاعتقال والهجرة حتى داهمه الموت في منفاه في استراليا".

واضاف، "منك ايها الفقيد نستلهم الصدق والاخلاص ودروس التضحيه ونكران الذات، ونتقدم لعائلة الفقيد بالعزاء ونسال الله لهم الصبر والاجر".

كما نعى زعيم ائتلاف دولة القانون، الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي الذي توفي اليوم في الكويت.

وقال المالكي في بيان، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نرفع أحر تعازينا الى المراجع العظام والشعب العراقي ومحبي اهل البيت عليهم السلام برحيل الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي (تغمده الله بواسع رحمته) بعد صراع مع المرض".

واضاف، "وبانتقال السيد الطويرجاوي للرفيق الأعلى فقدت الأمة الإسلامية خطيبا بارزاً من أعلامها، كما خسر المنبر الحسيني صوتا شجيا ناطقا بمظلومية كربلاء والثورة الحسينية ، حيث سخر حياته الشريفة لتنمية الوعي الديني وإيصال الفكر الحسيني للعالم ، مما أثرى الساحة الإسلامية بعطائه المميز".

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