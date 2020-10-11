مفاجأة جديدة يحملها كورونا… تجدد إصابة بعض المتعافين في دهوك

2020/10/11 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية بمحافظة دهوك، عن مخاطر جديدة تتعلق بظهور اعراض الاصابة بفيروس كورونا عند بعض المتعافين من المرض.

وسائل اعلام كردية نقلت عن مدير صحة المحافظة حمزة رزكي قوله ان ثلاثة اشخاص كانوا قد تماثلوا للشفاء من الفيروس، ظهرت عليهم اعراض المرض مرة أخرى، وعاودوا التوجه للمستشفى لتلقي العلاج، في حين حذرت الجهات الصحية بالمحافظة الأهالي من خطر مواجهة كارثة في حال عدم التزامهم بالتدابير الوقائية، في وقت وصلت فيه اعداد المصابين بالمحافظة الى ارقام قياسية هي الأعلى بين محافظات ومناطق إقليم كردستان.

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