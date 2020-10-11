2020/10/11 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يلتقي عددا من المتظاهرين في ساحة اعتصام النجف

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