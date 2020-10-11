مراقبون: جميع الخيارات التي تطرحها الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية لصالحها

2020/10/11 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مراقبون سياسيون ان الانتخابات المقبلة لن تحقق أي تغير ملموس بواقع المنظومة السياسية.

وأشار متابعون للشأن العراقي الى ان جميع الخيارات التي تطرحها الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية تصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة، مؤكدين أن الكتل السياسية من المستحيل ان تترك المكاسب التي سيطرت عليها منذ عام ألفين وأربعة، وستنزل الى الشارع بقوة، وستتخذ كل الطرق للسيطرة على مقاعد البرلمان المقبل.

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