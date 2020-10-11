وثائق : الدليمي يحصل على الإجابات الرسمية للمباشرة بمشروع مستشفى الجوادين

2020/10/11 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- سرى جياد / حصل عضو مجلس النواب ليث الدليمي على الإجابات الرسمية للمباشرة بمشروع مستشفى الجوادين في منطقة سبع البور بعد متابعة استمرت لعدة اشهر .وأكد الدليمي أن اكمال هذا المشروع الحيوي سيسهم في خدمة مناطق شمال بغداد بشكل كبير خصوصا وانها تعاني من اهمال في القطاع الصحي لافتا استمراره في متابعة […]

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