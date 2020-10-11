هجوم على مركز شرطة في ضاحية باريس الجنوبية

2020/10/11 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم حوالى ٤٠ شخصاً ليل أمس مركزاً للشرطة يقع في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تُسمى "مفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط جرحى، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

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