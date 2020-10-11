زيدان والأعرجي يبحثان الإجراءات القضائية المتخذة بحق المخالفين للقانون

2020/10/11 | 12:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وبحث معه الإجراءات القضائية المتخذة بحق المخالفين للقانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .

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