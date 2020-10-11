العراق يُقدر سعر برميل النفط بـ42 دولاراً في مشروع موازنة 2021

2020/10/11 | 12:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن الحكومة قدرت سعر برميل النفط بـ42 دولاراً في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، وفقا للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19" على نشاط البلدان الصناعية …

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